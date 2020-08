A2 UFFICIALE – Brixia Basket Brescia annuncia Benedetta Bonomi

NOME ANNO DI NASCITA ALTEZZA RUOLO Benedetta Bonomi 1997 184 F/PF

Ciao Benedetta, dicci qualcosa di te…

Piacere di conoscere tutti, sono Benedetta Bonomi, 23 anni, quasi fisioterapista oltre che giocatrice di pallacanestro da giusto qualche annetto! Molto felice e onorata di entrare a far parte di un progetto così entusiasmante e stimolante. Aspettative per la stagione non ne ho molte, sono più una ragazza che vive al momento e cerca di fare il meglio possibile, mettendoci impegno e al contempo divertendosi il più possibile.

Ufficio Stampa Brixia Basket Brescia