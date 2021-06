Giulia De Cristofaro sarà il capitano di RMB Brixia Basket anche per la stagione 2021/2022.

”Raccontaci com’è stata la tua esperienza in A2 con la maglia di Brixia Basket”

“La stagione appena trascorsa è stata per me un’esperienza fantastica, ho avuto l’opportunità di mettermi in gioco in una categoria in cui non avevo mai giocato, ho potuto lavorare su me stessa e ho avuto la fortuna di far parte di una squadra di giovani ragazze che hanno passione e grinta da vendere.

Per questo sono onorata di essere il capitano di questa squadra, un gruppo vero sia in campo che fuori, che ama stare in palestra a lavorare per raggiungere insieme il miglior risultato possibile”



“Propositi per la nuova stagione?”

“Non porci nessun limite e, un gradino alla volta, puntare sempre verso l’alto.”

Carlotta Rainis vestirà ancora la maglia di RMB Brixia Basket nella stagione 2021/2022.

”Come ti sei trovata quest’anno al Brixia Basket?”

“A Brescia mi sono trovata molto bene, ho trovato una grande realtà dove staff e dirigenti danno sempre tutto per le proprie giocatrici. Anche con le compagne di squadra ho avuto fin da subito un ottimo rapporto perché, nonostante siano giovani, dimostrano una maturità che non mi fa sentire la differenza di età. È una società dove sicuramente si lavora molto in palestra, ma era una delle mie aspettative quando ho scelto di venire a Brescia ed è stata ampiamente soddisfatta, infatti ho potuto notare una mia crescita personale.



“Cosa ti aspetti dalla prossima stagione?”

“A livello individuale mi aspetto di continuare il mio percorso di crescita diventando più efficace a livello realizzativo oltre che continuare a dare il massimo difensivamente. Per quanto riguarda la squadra, visto che ci conosceremo sempre di più e aumenterà l’affiatamento, sono certa che sapremo rispondere ai momenti di difficoltà del campo con maggiore coesione e gioco collettivo, sapendo sfruttare i punti di forza di ogni giocatrice e aiutandoci per colmare i punti deboli. Faremo tutto il possibile per migliorarci sempre!”.

Uff.Stampa Brixia Basket