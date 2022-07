A2 UFFICIALE – Broni annuncia Claudia Colli

By

Logiman Broni comunica che Claudia Colli vestirà la casacca biancoverde numero 13 nella stagione 2022/23.

Ala classe 1996, Claudia è reduce dalla semifinale playoff con la maglia di Castelnuovo Scrivia, squadra di cui è stata simbolo e capitano nelle ultime 5 stagioni. In 137 gare con la maglia piemontese, ha sfiorato i 9 punti di media con un high di 25 che rappresenta anche il record di punti in carriera. Classe 1996, Claudia ha già 8 stagioni di Serie A2 alle spalle, che ne fanno una giocatrice di grande esperienza e nel pieno della carriera cestistica. Ecco le sue dichiarazioni dopo l’ufficialità del suo approdo a Broni

“Dopo 5 stagioni a Castelnuovo Scrivia, sono molto contenta e carica di iniziare questa nuova avventura bianco-verde a Broni. Ringrazio la società per avermi dato fiducia e non vedo l’ora di vedere il PalaBrera pieno di tifosi, ma soprattutto di giocare con una delle curve più invidiate in Italia. A presto!”

Uff.Stampa PF Broni