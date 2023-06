A2 UFFICIALE – Broni conferma Ada De Pasquale

“Sono molto contenta di restare a Broni per la prossima stagione, è una società in crescita dove sin dal primo giorno sono stata accolta in maniera positiva, la società e lo staff hanno creduto in me e quindi sono felice di continuare a vestire la maglia di Broni, che è una piazza molto calda ed entusiasmante dove giocare.

Giocare in una società con progetti ambiziosi è sicuramente molto stimolante per me e spero che si realizzino i nuovi progetti prefissati per continuare a divertire tutti i sostenitori della squadra ”

Ada De Pasquale sarà tra le protagoniste della Logiman Broni anche per la prossima stagione! Siamo felicissimi di annunciare che lotteremo ancora insieme indossando la maglia bianco-verde!

UFF.STAMPA PF BRONI