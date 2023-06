A2 UFFICIALE – Broni conferma Coser

“Sono davvero entusiasta di poter vestire nuovamente la maglia di Broni. Quando mi è stato chiesto di rinnovare non ho esitato perché l’ambiente è unico e i Vikings sono il sesto uomo in campo.

Società e staff hanno sempre dimostrato fiducia nei miei confronti, e per una giocatrice come me è fondamentale. Il progetto è ambizioso e non vedo l’ora, insieme alle mie compagne, di far divertire il pubblico e di raggiungere nuovi e importanti obiettivi. Vi aspettiamo al palazzetto!!”

Altra importantissima conferma in casa Logiman Broni! Lucrezia Coser vestirà il bianco-verde anche per la prossima stagione e sarà il vice capitano della nostra squadra!

UFF.STAMPA PF BRONI