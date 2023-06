A2 UFFICIALE – Broni conferma lo staff tecnico e coach Magagnoli

Abbiamo deciso di dare seguito all’ottimo lavoro fatto lo scorso anno confermando interamente lo staff tecnico anche per la stagione 2023/24.

Coach Magagnoli sulla riconferma: “Rinnovare il contratto con Broni è stato molto semplice, con la società c’è la più totale sinergia sia in campo che fuori. Allenare una piazza come Broni con un pubblico così presente e caloroso è per me motivo di orgoglio e stimolo nel fare sempre il massimo!

La conferma dello staff è stata la conseguenza del lavoro fatto in quest’annata, professionisti preparati e sempre pronti a mettersi in gioco!

Credo che il confronto quotidiano tra staff tecnico e societario sia la base per costruire il clima migliore in cui lavorare.

Per quanto riguarda la squadra, con i nuovi arrivi abbiamo cercato di renderci ancor più competitivi, con l’obiettivo di migliorare il risultato dell’ultima stagione! Non vedo l’ora arrivi il giorno del Raduno per cominciare a lavorare con le ragazze!”

UFF.STAMPA PF BRONI