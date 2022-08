A2 UFFICIALE – Broni, ecco la firma di Giulia Manzotti

Logiman Broni è lieta di comunicare l’approdo ufficiale in maglia biancoverde di Giulia Manzotti. Esterna classe 1993, Giulia è reduce da una stagione nella massima serie con la casacca di Faenza, dove era approdata al termine della sua migliore annata in A2 con 14.5 punti di media a partita a Selargius. Giocatrice di grande esperienza e di carisma, Giulia si appresta a disputare l’undicesima stagione tra A1 e A2 e anche quest’anno a Broni sarà accompagnata dal fidato numero 12 sulle spalle. In carriera Giulia ha disputato oltre 200 partite in Serie A, mettendo a segno quasi 2000 punti.

Uff.Stampa Logiman Broni