A2 UFFICIALE – Broni firma Elisa Policari

“Il progetto di Broni mi ha colpita da subito e io amo mettermi in gioco, binomio che non poteva non portarmi a scegliere di intraprendere questo percorso con la società!

Inoltre sono davvero contenta di poter giocare con due mie carissime amiche, Giulia e Lucrezia e spero che riusciremo a far divertire il più possibile il Pala Verde!

Non vedo l’ora di iniziare, conoscere tutti i nostri tifosi e giocare di fronte ai Viking!

A presto, Wonder!”

Dalla Nazionale a Broni il passo è…compiuto! Elisa Faustini Policari vestirà la maglia numero 10 della LOGIMAN Broni!

Ala eclettica, in grado di essere pericolosa in tanti modi diversi, Elisa, dopo un biennio nella massima serie con la maglia di Faenza e un’estate di lavoro con la Nazionale maggiore, ha scelto il progetto biancoverde per tagliare grandi traguardi e mantenere viva anche la sua chance azzurra!

UFF.STAMPA PF BRONI