A2 UFFICIALE – Broni ingaggia Kantzy

Amanda Kantzy è una giocatrice della Logiman Broni. L’accordo tra la società e la giocatrice svedese è stato raggiunto dopo una trattativa velocissima, agevolata dalla volontà di entrambe le parti di arrivare ad una soluzione positiva.

Lunga classe 1996, nativa di Vallingby. Kantzy, dopo i primi passi nella propria nazione, si sposta per un’esperienza collegiale a Colorado State, quindi in Division I ad Albany, dove mette in mostra il suo talento, chiudendo la stagione da senior come miglior rimbalzista della squadra e mettendo a referto oltre 8 punti di media. Due stagioni or sono si è divisa tra il massimo campionato svedese con la maglia del Södertälje (12 punti e 5 rimbalzi di media), le polacche del Polkowice, raggiungendo finale di campionato e di Coppa Nazionale. Da qui l’approdo a Faenza, dove ha contribuito con la sua grande solidità sotto i cristalli alla salvezza della compagine emiliana.

Uff.Stampa PF Broni