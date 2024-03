By

La Logiman Broni comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione per le prestazioni sportive di Marzena Marciniak.

Atleta polacca classe 1991 di 186 cm, è reduce dall’esperienza in patria con la maglia di Sosnowiec, con la quale ha raggiunto i quarti di finale playoff e ha disputato anche l’Eurocup e ha già raggiunto la squadra per il primo allenamento al PalaBrera e sarà disponibile a partire dalla gara interna di domenica contro Torino.

UFF.STAMPA PF BRONI