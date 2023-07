“Sono molto felice di iniziare questo nuovo percorso in una società come Broni. In palestra ho percepito da subito un bell’ambiente ricco di nuovi stimoli per migliorare. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare!”

Talento, sfrontatezza e voglia di lavorare per crescere e migliorare. Dopo diversi anni da protagonista in Serie B, Sofia Ferrazzi ha accettato la sfida della serie A2.

Play-Guardia classe 2002, è pronta a vestire la maglia biancoverde numero 24. Benvenuta!

UFF.STAMPA PF BRONI