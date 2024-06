By

La Logiman Broni comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2024/2025 con l’esperta playmaker umbra Valentina Baldelli.

Dopo le esperienze in Serie A1 a Orvieto, Costa Masnaga ed Empoli e le ultime due stagioni a Castelnuovo Scrivia/Derthona, in cui ha conquistato la Coppa Italia di A2 e la promozione in A1, Valentina arriva nella Basket City dell’Oltrepo Pavese.

UFF.STAMPA PF BRONI