A2 UFFICIALE – Broni ingaggia Valentina Grassia

Puntello importante sotto i cristalli per la Logiman Broni, che continua nella presentazione dei volti nuovi per la stagione 2022/23, annunciando l’accordo con la lunga Valentina Grassia.

Classe 1998, ala-centro di 188 centimetri, Valentina muove i primi passi nel vivaio del Geas Sesto San Giovanni, dove fa anche il suo esordio in A2 nella stagione 2014/15 e rimanendo in rossonero per un altro biennio tra A1 e A2, prima di trasferirsi al Sanga Milano e poi a Crema. Negli ultimi tre anni ha vestito la maglia di Carugate, dove ha viaggiato a oltre 25’ di impiego medio. Valentina, che indosserà la maglia numero 15.

Uff.Stampa Logiman Broni