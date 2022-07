A2 UFFICIALE – Broni riparte dalla conferma di coach Magagnoli

Logiman Broni è lieta di comunicare che Michael Magagnoli sarà l’allenatore della Prima Squadra per la stagione 2022/23. Durante gli ultimi e sfortunati mesi della scorsa stagione, Michael ha dimostrato dedizione e attaccamento ai colori di Broni, oltre ad indubbie qualità tecniche, che hanno convinto la società a partire da lui come punto fermo per il nuovo corso.

“Sono molto contento di questa opportunità – afferma il coach biancoverde – e ringrazio la società per la fiducia con la quale ha deciso sin da subito di affidarmi questo nuovo corso. Sappiamo di avere davanti una stagione stimolante, nella quale cercheremo di presentare una squadra che combatterà sempre per 40′ per tenere alto il nome di Broni. Questo posto merita un grande palcoscenico, la società ha lavorato benissimo per garantire la ripartenza, ora tocca a noi ripagare questa fiducia mettendo in campo tanto entusiasmo, lavoro duro e ovviamente anche il miglior risultato possibile. Ringrazio anche i tifosi per l’affetto che ci hanno dimostrato e che rendono Broni una piazza unica nel suo essere speciale”.

Uff.Stampa PF Broni