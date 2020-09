A2 UFFICIALE – Bruschi Bk Team, stop per Cecili. Ingaggiata Giulia Togliani

Continua la travagliata preseason in casa Bruschi Bk Team. Dopo la perdita di Ndjock, un’altra tegola si scaglia sulla società toscana. Durante uno scrimmage disputato settimana scorsa contro la Named Valdarno, la giocatrice Giulia Cecili ha riportato un forte scontro. La diagnosi è poi risultata infelice, con Cecili che sarà costretta ad operarsi a causa della rottura del crociato. A Giulia va il forte abbraccio di tutta la società, con l’augurio di rivederla presto sul campo da gioco.

Sono state quindi giornate intense per cercare di trovare una valida alternativa in vista del debutto in campionato di Sabato, in casa contro Selargius. Il patron Argirò si è mosso fin da subito e grazie al prezioso aiuto di Stefano Luigini della società LBM ha trovato la giusta pedina da inserire nel roster: è infatti ufficiale l’ingaggio di Giulia Togliani.

Togliani, giocatrice classe 1998, è reduce da due campionati in A1 dove ha indossato la maglia della Pallacanestro Torino. Per Togliani si tratta di un ritorno in A2, dove già aveva militato e ben figurato con le maglie di Crema e Pordenone. Giulia indosserà la maglia numero 18 e sarà già a disposizione di coach Franchini per il debutto in campionato.

LA CARRIERA

2015-2016: Sistema Rosa Pordenone (Serie A2): 17 games: 5.2ppg, 3.0rpg, FGP: 29.7%, 3PT: 22.9%, FT: 60.0%

2016-2017: Sistema Rosa Pordenone (Serie A2): 14 games: 7.6ppg, 4.4rpg, 2.6apg, 2.2spg, FGP: 42.9%, 3PT: 29.5%, FT: 73.1%

2017-2018: Tec-Mar Crema (Serie A2): 31 games: 4.4ppg, 2.3rpg, 2.3apg, 1.3spg

2018-2019: Fixi Piramis Torino (Serie A1): 19 games: 1.9ppg, 1.7apg

2019-2020: Iren Fixi Torino (Serie A1): 19 games: 1.7ppg, 1.2rpg, 1.2apg

Uff.Stampa Bruschi Bk Team-Polisportiva Galli