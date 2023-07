By

CONFERMA

Avanti insieme con Chiara Cadoni!



Chiara al suo secondo anno in maglia Solmec si è fatta apprezzare da tutto l’ambiente rosso blu per intensità, agonismo, ed esperienza. È stata una conferma fortemente voluta da società e staff tecnico, sarà la pedina con più esperienza in serie A2 di tutto lo scacchiere Rhodigium.