A2 UFFICIALE – Cambio sulla panchina di Carugate: si dimette coach Colombo

Coach Alberto Colombo, domenica, ha formalizzato le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo di Basket Carugate.

Le parole di coach Colombo : “ Credo che la soluzione migliore per tutti sia che io lasci il ruolo di allenatore in modo che la società possa trovare una soluzione diversa che possa ricompattare la squadra per dare il meglio nel finale di stagione. Ringrazio per l’opportunità che ho avuto in queste due stagioni, lascio a malincuore, con la convinzione che sia la cosa giusta da fare per il bene della squadra”.

Nella giornata di Lunedì, si è riunito di urgenza il Consiglio Direttivo di Basket Carugate. Dopo una lunga analisi della situazione, il Consiglio ha deciso di accettare comunque le dimissioni di Coach Colombo, e di affidare la panchina

a coach Andrea Brambilla, che svolgeva i compiti di primo assistente.

I due anni con Coach Colombo sono stati molto intensi, Carugate la scorsa stagione ha sfiorato l’ingresso ai playoff per soli due punti, questa stagione invece ha avuto alti e bassi. Le vittorie di prestigio contro Udine e Broni, qualche sconfitta che si poteva evitare. Coach Colombo per il bene della squadra ha voluto dare una scossa, cercare nuovi stimoli per le atlete, e di questo non possiamo che ringraziarlo.

Il Consiglio Direttivo rinnova la stima verso coach Colombo, e ne approfitta per augurare il meglio per il proseguio della sua carriera cestistica. A Carugate sarà sempre il benvenuto.

ASD Basket Carugate