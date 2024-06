A2 UFFICIALE – Camilla Bonivento continua con la Solmec Rhodigium

È con immenso piacere che la Solmec Rhodigium Basket annuncia la seconda conferma per la prossima stagione di LBF Serie A2. Si tratta di Camilla Bonivento, alla quinta stagione con la maglia rossoblù dopo un primo anno caratterizzato da una grande crescita in un campionato impegnativo come la A2.

Al primo anno da protagonista in una nuova categoria impegnativa come la Serie A2, Camilla Bonivento ha mostrato il suo potenziale grazie alle caratteristiche che la contraddistinguono. Il suo grande atletismo, insieme alla capacità di rubare palla, ha dato vita a molti break positivi nel corso della stagione. Partendo come titolare per ampi tratti del campionato, la #11 della Rhodigium è stata capace di mettere a referto molte prestazioni solide dal punto di vista difensivo, come testimoniano i quasi due palloni rubati di media. Anche dal punto di vista offensivo la classe 1998 ha saputo regalare grandi prestazioni, come i 20 punti realizzati sia contro Abano Terme che Udine. In totale, Bonivento ha realizzato 8.5 punti di media a partita, registrando anche un miglioramento per quanto riguarda il tiro da tre punti.

Giulia Pegoraro, allenatrice Solmec Rhodigium Basket: “Per noi era fondamentale ripartire da un gruppo che rappresentasse i valori della Rhodigium e l’accanimento a questa maglia, proprio come Camilla Bonivento. Al quarto anno con noi, Camilla lo scorso anno ha affrontato la sua prima stagione di A2, mostrando grandi margini di miglioramento. Sono sicura che si confermerà a livelli alti”.

Camilla Bonivento, guardia Solmec Rhodigium Basket: “Ci tengo a ringraziare la società che mi ha dato la possibilità di rimanere qui per continuare il progetto iniziato 4 anni fa. Sono molto contenta per la stagione appena terminata: è stato un anno sicuramente pieno di imprevisti e difficoltà che però siamo riuscite a superare tutte assieme. Non vedo l’ora di ricominciare la nuova stagione con l’obbiettivo dei playoff”.

Ufficio Stampa Rhodigium Basket