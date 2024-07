A2 UFFICIALE – Camilla Valerio confermata a Salerno

amilla Valerio c’è, motivata come se fosse il primo giorno, anche se di partite con le granatine ne ha fatte quasi 200. L’atleta classe 1993 giocherà per la settima stagione con la casacca del Salerno Basket ’92, la sesta consecutiva, tornando a calcare i parquet della Serie A2 che aveva già conosciuto nelle esperienze con Vigarano, Ariano Irpino, Bolzano ed anche Salerno nella sua prima parentesi campana (2024/15).

“Sono molto felice di proseguire la mia avventura a Salerno, ormai la mia famiglia adottiva. Appena finita la stagione e i festeggiamenti per la promozione mi sono fermata a ragionare su cosa volessi fare e per un momento ho anche pensato che fosse arrivato il momento di dare priorità alla carriera lavorativa e agli impegni extra-cestistici. La verità, però, è che mi sono resa conto che giocare a pallacanestro mi piace ancora tantissimo e che dopo le fatiche che abbiamo fatto per conquistare l’A2, ora è il momento di godersela e di fare tutto il possibile per consolidarla”, le parole della giocatrice. Punto di riferimento per le più giovani nell’ultima e trionfale stagione, Camilla Valerio ha ritrovato lo spirito di quando, ormai dieci anni fa, approdò per la prima volta alla corte di patron Angela Somma: “In particolare l’anno scorso mi sono divertita tantissimo e sono stata bene fisicamente. Tocco ferro, ovviamente. Questo mi ha motivato molto e mi ha spinto a firmare anche per l’anno prossimo. La fiducia e l’affetto della società e dello staff tecnico hanno fatto il resto per non lasciare spazio a dubbi. Resto a Salerno e so che non sarà facile affrontare la serie A2 soprattutto da un punto di vista fisico. Mi aspetto partite sempre molto tirate alle quali dovremo riabituarci, giocatrici di grande livello atletico e squadre ben organizzate. Bisognerà avere pazienza e fiducia soprattutto nei primi mesi per ingranare e prendere consapevolezza delle nostre potenzialità”.

Valerio ha fatto trenta su trenta nel 2023/24, tutte giocate e tutte vinte in un contesto che, orchestrato da coach Njegos Visnjic, ha dimostrato coesione e voglia di stare insieme. Tutto ciò, unito alle qualità indiscutibili delle singole, ha creato un mix vincente. “La chiave sarà l’unità del gruppo, come sempre. Noi più esperte dobbiamo essere brave a continuare a trasmettere il nostro attaccamento a questi colori alle nuove arrivate per permettergli di provare ciò che sentiamo noi e giocare con la nostra stessa grinta. Sono felice che molte compagne abbiano deciso di continuare a crescere insieme. Ritrovarle a fine a agosto per il raduno sarà un’emozione speciale, fonte di sicurezza e gioia. È davvero un’enorme fortuna poter giocare con persone che considero amiche”, dice ancora Valerio prima della chiosa: “Alle ragazze che verranno dico che sarà dura e dovremo lavorare intensamente ma insieme sapremo divertirci, sostenerci e superare tutti gli ostacoli dentro e fuori dal campo. Sono sicura che nel giro di poco tempo troveranno in Salerno e in questa squadra un luogo ideale per crescere come persone e come atlete”.

Salerno, 18/7/2024

Area Comunicazione Salerno Basket ‘92