A2 UFFICIALE – Cancelli confermata a Udine

Women Apu Udine è lieta di comunicare il prolungamento del contratto fino alla stagione 2025-2026 dell’atleta Adele Maria Cancelli.



Centro classe 2004, Adele si è messa in mostra in questa prima stagione alla corte di coach Massimo Riga confermando le aspettative su una delle giocatrice più interessanti del panorama italiano.

Adele, che difenderà i colori della Nazionale Under 20 ai campionati europei in Lituania, ha concluso la stagione con 7.6 punti e 8.5 rimbalzi di media.

UFF.STAMPA APU UDINE