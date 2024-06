A2 UFFICIALE – Carlotta Gianolla nuovo innesto di Udine

Women Apu Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Carlotta Gianolla. Nata a Venezia il 13 gennaio 1997, ala di 184 centimetri, Gianolla arriva a Udine dopo una stagione da protagonista con la maglia di Derthona Basket culminata con la promozione in Serie A1.



Cresciuta nel settore giovanile della Reyer Venezia, Carlotta ha debutto a soli 17 anni nel massimo campionato con la maglia della formazione veneta (stagione 2014-2015). Dopo l’esperienza in Serie A2 con Magika Pallacanestro a Bologna arriva la chiamata della Kennesaw State University (Georgia) nel 2017. In America Gianolla si distingue in ambito cestistico ricevendo il premio di “Rookie of the Year” (premio assegnato alla miglior giocatrice al primo anno) dell’Asun Conference. Nel suo secondo anno al college, invece, viene inserita nel miglior quintetto della stagione.



Una volta rientrata in Italia, nella stagione 2020-2021 si distingue in Serie A2 alla Nico Basket con oltre 18 punti e 9.4 rimbalzi di media. Questi numeri gli valgono il ritorno in Serie A1 con la maglia di Lucca. Nell’estate del 2022 ha firmato un contratto con Autosped Castelnuovo Scrivia, viaggiando a oltre 10 punti e 6 rimbalzi di media nei due anni successivi.

🇮🇹 Gianolla ha vestito la maglia dell’Italia con le nazionali giovanili, prendendo parte alla spedizione azzurra in occasione dell’Europeo Under 20 (2017). La nuova giocatrice bianconera ha ricevuto anche la convocazione nella Nazionale maggiore in occasione delle gare di qualificazione per gli Europei 2023.



Benvenuta a Udine Carlotta!

UFF.STAMPA APU UDINE