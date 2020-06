A2 UFFICIALE – Carugate conferma Diotti, Colombo e Grassia

Tempo di rinnovi, si chiude il cerchio con le conferme di Francesca Diotti, 23 anni Play titolare di MappTools, 8 punti media partita, con 3,2 assist e una valutazione superiore a 10, dal 2016 a Carugate, ormai regista inamovibile del quintetto di coach Cesari.

Rinnova anche il pivot Valentina Grassia, 22 anni, che la prossima stagione, seconda a Carugate, per scelta del coach, avallata con piacere dalla dirigenza, avrà più minutaggio e più responsabilità, dovrà far valere sotto le plance i suoi centimetri e siamo sicuri potrà fare una grande stagione.

Mancava la capitana, Giulia Colombo, veterana in maglia biancoazzurra, si appresta a disputare la sua nona stagione, intervallata solo da due anni a Lodi, 169 presenze, 653 punti, con eventuali playoff e Coppa Italia, potrebbe sfondare quota 200. Carattere da vendere, è il braccio armato di coach Cesari, comanda la difesa e sprona le compagne alla battaglia come poche sanno fare.

Riconferma anche per Camilla Possali, in prestito da Crema, alla sua terza stagione a Carugate, 18 anni, guardia, soldatino sempre affidabile e presente, per Sara Usuelli, 17 anni, playmaker, della cantera carugatese, promossa a vice playmaker la prossima stagione. Come già scritto, completeranno il roster due new entry dal settore giovanile, ovvero la 2003 Chiara Manera e la 2004 Martina Osmetti. Saranno aggregate alla prima squadra anche Valentina Carmeli 2004 e Giorgia Belotti 2002, per quest’ultima a breve chiederemo ulteriore prestito a Geas SSG,per poter iniziare insieme la preparazione estiva.

Nei movimenti in uscita, segnaliamo il possibile rinnovo del prestito a Usmate in B per Tenderini 2002 e Penati 2004, di Conti, 2004, a Villasanta in B. Beccaria, Zucchetti e Mariani, del 2000 si svincolano e probabilmente rimarranno in B a Usmate, Macalli, 2002, possibile prestito a Brignano (C) insieme al nostro ex D.S. Paolo Ganguzza, nuovo coach del team bergamasco, al quale facciamo il nostro miglior in bocca al lupo per la sua nuova avventura.

Natasa Tomasovic, la nostra straniera 2019/20, ha deciso prodenzialmente di giocare la prossima stagione nella squadra della sua città, ovvero Banja Luka, anche a lei i nostri migliori auguri, infine segnaliamo che Francesca Gambarini, finalmente sembra riuscirà ad operarsi a Luglio, la società, nel caso le ha garantito un posto nel roster anche a stagione inoltrata, ma sarà lei a decidere cosa fare nel prossimo inverno; dirigenza, compagne, staff tecnico e tifosi, inutile dirlo, sono tutti e tutte con lei, talento cristallino, l’aspettiamo presto !

