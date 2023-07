A2 UFFICIALE – Carugate conferma Nespoli, Faraoni e le giovani

Abbiamo il piacere di annunciare la riconferma di Ilaria Nespoli, guardia, 2002, e di Chiara Faroni, ala, 2003, entrambe alla terza stagione a Carugate. Ilaria è un perno difensivo importante per la squadra ed anche un’ottima contropiedista, funzionale alle idee di gioco di coach Silvestri. Chiara invece è un’ala, fisico strutturato e con un tiro dai 6.75 notevole, non a caso la migliore della passata stagione con il 33% di realizzazione. Non solo conferme o nuovi innesti, Dimensione Bagno Carugate ha anche un serbatoio non indifferente che fornisce alla prima squadra di serie A2, una serie di prospetti interessanti e con delle potenzialità.



Riconfermate dalla passata stagione le seguenti giocatrici:

Francesca Andreone, 2005, guardia, ormai in pianta stabile nel roster senior, ottimo difensore e dal fisico estremanente atletico. Martina Osmetti, 2004 play-guardia, atleta con grande impatto offensivo grazie alla sua dinamica di tiro ben costruita. Ritorna da una buona stagione in prestito in B, Valentina Carmeli, guardia del 2004, ha come peculiarità velocità e intraprendenza. Faranno parte del “gruppone” della A2 anche Letizia Gambarini, 2004 play, Alessandra Valieri 2004, pivot, Anna Melzi 2005 play, Elisa Marino, 2005 pivot. Probabile che qualche 2004 possa andare in doppio tesseramento in serie B o in serie C per avere più minutaggio e fare ulteriore esperienza, mentre per le 2005-06 si prospetta ancora un campionato Under 19 Elite. Se ne discuterà a breve con lo staff tecnico e con le atlete stesse. Il Direttore Sportivo Paolo Ganguzza, rimane comunque attivo e alla ricerca di un’altra lunga per rinforzare il reparto; possibilmente locale e giovane.

UFF.STAMPA BASKET CARUGATE