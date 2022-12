A2 UFFICIALE – Carugate firma l’ex Brixia Morra e rilascia Khozobashiovska

Un nuovo innesto a sorpresa nel roster di Dimensione Bagno Carugate, parliamo di Christina Anne Morra, atleta italo-canadese di 22 anni, 188cm, proveniente da Brixia Brescia (A1 femminile) firmata nella giornata di ieri dal nostro Direttore Sportivo Paolo Ganguzza

Christina ha giocato a Wake Forrest, nella Carolina del nord, 1° div. Ncaa dove partiva in quintetto come centro titolare tenendo ottime medie in un campionato al vertice delle Università americane, ovvero 9.4 punti a partita e 5.2 rimbalzi. Nominata per ben tre volte nel miglior quintetto della Atlantic Coast Conference ( All-ACC ), Christina è un centro puro, ottimi movimenti spalle a canestro; è nativa in una cittadina alle porte di Toronto, era proprio ciò che Dimensione Bagno cercava, per rinforzarsi sotto le plance dove mancavano centimetri, rimbalzi e maggior gioco interno.

Christina giocherà a Carugate in qualità di “passaportata” ovvero di straniera con cittadinanza italiana, infatti, suo nonno paterno è italiano, originario di Napoli. E’ previsto possa già essere in campo con la nostra maglia, mercoledì 21 Dicembre, per la trasferta a Alpo Villafranca.

Si ringrazia per la collaborazione il management di Brixia Basket Brescia

In concomitanza con l’arrivo di Morra, ci dispiace dover comunicare che Ivona Khozobashiovska, pivot di 188cm del 2001, lascerà la nostra squadra, per una diversa destinazione. Nel ringraziarla per quanto fatto finora, le auguriamo tutto il meglio per la sua carriera sportiva.

ASD Basket Carugate