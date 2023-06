A2 UFFICIALE – Carugate firma Rulli e Fabbricini

Doppio colpo per Dimensione Bagno Carugate, che nella stessa settimana firma sia il 4 che il 5 ( ala forte e pivot ) e già prende una certa fisionomia il roster 2023/24.

Giulia Rulli, del 1991, romana, 184cm ala, arriva da due stagioni a Castelnuovo Scrivia dove ha vinto una Coppa Italia. Nel suo curriculum ha due campionati europei Under 18 e Under 20, e nel 2018 è stata campionessa del mondo a Manila nel 3×3 in squadra con una nostra ex, Marcella Filippi. Giulia ha giocato anche in A1 a Faenza e a Cagliari. Atleta abbonata alla “doppia-doppia” ovvero punti e rimbalzi, molto determinata in difesa, è l’innesto ideale per i concetti di basket che vuole sviluppare coach Silvestri.

Il secondo acquisto è invece una lunga, Francesca Fabbricini, 1999, 188cm pivot, è la classica lunga che sa giocare per la squadra, non ha molti punti nelle mani ma difende, prende rimbalzi, non si tira indietro se il gioco si fa duro; fisico imponente ma atletico, sarà un buon supporto per il reparto esterne e per la squadra. Arriva a Carugate con la voglia di fare la differenza e dimostrare il suo valore.

UFF.STAMPA BASKET CARUGATE