A2 UFFICIALE- Carugate ingaggia Camilla Angelini

Nuovo ingresso nel roster Dimensione Bagno Carugate, il Direttore Sportivo Paolo Ganguzza ha firmato ieri Camilla Angelini, 2001 di Roma, 188cm ruolo pivot, che si aggiungerà al reparto già composto da Morra, Belosevic e dalla giovanissima Marino.

Camilla arriva dallo Slavia Praga, dove ha giocato questa stagione durante il suo soggiorno di studio Erasmus nella capitale Ceca, ha passato le sue giovanili alla Stella Azzurra di Roma e ha nel suo curriculum anche due stagioni al Sanga Milano (2020/22 ). E’ un pivot puro, fisico ben strutturato per il suo ruolo, ha come peculiarità di essere un buon difensore ed una buona rimbalzista, entrerà nelle rotazioni per dare finalmente un po’ di fiato alla coppia Morra-Belosevic che ha dovuto fare gli “straordinari” per molti incontri. Camilla ha già iniziato gli allenamenti con coach Colombo, si spera di poterla tesserare in tempo per la prossima gara vs Udine di sabato, se il transfer FIBA arriverà entro i termini stabiliti.

Benvenuta Camilla!

