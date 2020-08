A2 UFFICIALE – Carugate ingaggia Greta Miccoli

Abbiamo il piacere di accogliere l’ultima nuova arrivata in casa Carugate, ovvero GRETA MICCOLI, acquisto last minute, che andrà a sostituire la capitana Giulia Colombo, che temporaneamente sarà indisponibile causa imprevedibili problemi personali, che la terranno lontano dal parquet per qualche mese.

Greta, guardia, classe 2000, originaria di Roseto degli Abruzzi, la scorsa stagione ha giocato a Broni in A1, dove ha fatto esperienza e dove è migliorata fisicamente e tecnicamente, potendosi allenare e giocare con atlete di altissimo livello. Ha potuto farsi le ossa anche per due anni nella costa ovest degli Stati Uniti, a Los Angeles per l’esattezza, nella St. Paul high school, ottenendo risultati e numeri di rilievo. Greta è una esterna che difende con grinta, ama fare assist e giocare per la squadra, ma ha anche una mano molto educata nel tiro da tre.

Ecco la sua prima dichiarazione :

“Sono molto contenta di essere entrata a far parte di questa società. Saremo una squadra molto giovane ma sono certa che ci faremo valere al meglio. Questi mesi di stop sono stati difficili, ma ora è il momento di dare ogni giorno sul campo non il 100% ma il 110%.

Spero che il mio contributo insieme a quello di tutte le altre possa aiutare la squadra a raggiungere il miglior risultato possibile. Ringrazio la società per questa questa opportunità, non vedo l’ora di iniziare”

A Carugate il raduno è fissato per Martedì 25 Agosto, e si inizierà subito con la preparazione atletica diretta da Stefano Rossi, nuovo componente dello staff di Luigi Cesari. Si ringrazia l’Agenzia “More” di Liliana Paparazzo e Roberto Galli, per la sua collaborazione

Ufficio Stampa

ASD Basket Carugate