Arriva dalla terra delle renne il nuovo centro di Carugate, Helmi Tulonen, 23 anni, 190 cm di Salo, una cittadina vicina a Helsinki, proveniente da due anni giocati in Spagna in Lega 2, dove nell’ultima stagione ha performato con 11.1 punti di media partita, con 6.2 rimbalzi, tirando con il 45% da due e 31% da tre.

Ha giocato anche a Pittsbourgh una stagione in Division I Ncaa confrontandosi con il meglio del basket americano. Helmi è atleta della Nazionale maggiore finlandese, con la quale ha partecipato a tutte le gare di qualificazione agli Europei la scorsa annata. Alla prima esperienza in Italia, arriverà a fine Agosto per aggregarsi alla prima squadra per il raduno di inizio stagione. “ Abbiamo visionato svariati filmati di partite della stagione appena conclusa di Helmi in Spagna, e analizzato tutte le sue statistiche sia nella squadra basca, sia in Nazionale” così afferma coach Gigi Cesari, “ Riteniamo sia il tipo di giocatrice ideale per Carugate, ovvero un centro dominante ma predisposta anche a muoversi sul perimetro se utile, e tirare magari da tre, dove può far male.” Dunque, Welcome in Carugate Helmi !

Lasciano Carugate invece, Milica Micovic, era tornata per aiutare la squadra a salvarsi, missione compiuta. Ha spesso giocato con vari piccoli e grandi problemi, ma non si è mai tirata indietro, sempre presente, anche giocando su di una gamba sola come nei playout contro Albino, il suo carisma e il suo talento sono stati utilissimi alla squadra e pertanto non possiamo che ringraziarla. Chiara Discacciati ha deciso invece di avere più minutaggio scendendo di una categoria, dove siamo sicuri farà la differenza. Ci ricordiamo ancora il suo 5/6 da tre che ha portato Carugate alla vittoria strepitosa contro Scrivia, grazie Chiara e in bocca al lupo. Silvia Colognesi invece ha firmato per La Spezia, cercando una nuova esperienza, giocherà nel girone sud. Ora la dirigenza penserà alle riconferme del roster 2020-21 per la prossima stagione, l’inserimento di 1-2 di giovani dalla cantera di Carugate in prima squadra e il reclutamento di qualche giovane promessa a completare il roster.

Raduno confermato per il 1° Settembre

ASD Basket Carugate