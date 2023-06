A2 UFFICIALE – Carugate ricomincia da Usuelli e Cassani

Conferme in casa Dimensione Bagno, le prime a firmare sono state Francesca Cassani e Sara Usuelli, rispettivamente ala e playmaker della scorsa stagione , entrambe reduci da una buona stagione. Confermate anche le giovani provenienti dalla cantera di Carugate e si aggregherà al gruppo della prima squadra anche Valentina Carmeli, in prestito in serie B a Villasanta ora tornerà in A2 dopo aver fatto esperienza nel terzo campionato italiano.

Salutiamo e ringraziamo invece Martina Baiardo, due stagioni a Carugate, Iva Belosevic e Christina Morra che sceglieranno opzioni diverse per la loro carriera.

Confermato anche il Preparatore atletico Maurizio Alieri.

In fase di trattativa già avanzata, la riconferma di Ilaria Nespoli e Chiara Faroni, si attendono solo dei chiarimenti da parte della Federazione su regolamenti annuali per poter capire i costi di tesseramento.

Il D.S. Paolo Ganguzza potrebbe già a fine settimana annunciare un paio di colpi di mercato di grande spessore, ma giustamente meglio aspettare prima la formalizzazione dei contratti, mentre il D.G. Paolo Gavazzi ha già riconfermato buona parte dei vecchi sponsors di Carugate e si sta muovendo per nuovi contatti.

ASD Basket Carugate