A2 UFFICIALE – Carugate rinnova Canova e fa il punto sul mercato

Primo tassello nella costruzione del roster 2020-21, è proprio la nostra miglior realizzatrice del campionato appena concluso, ovvero Sara Canova. Reduce dalla sua miglior stagione di sempre in un campionato nazionale, Sara ha firmato il rinnovo a Carugate, rinnovo che si è guadagnata sul campo a suon di bombe, ben 34 in soli 19 incontri.

Coach Cesari

“I numeri di Sara Canova nella passata stagione (12,5 media punti in 35 min giocati) dicono solo in parte l’impatto che Sara ha avuto a Carugate . Lei è stata anche molto importante nella metà campo difensiva spesso limitando la guardia o ala avversaria. Sono contento di averla ancora con noi la prossima stagione perché so che ci potrà dare il suo grande contributo. Welcome back Sara”

Sara non vive di solo basket, è una brava insegnante in scuola primaria, laureata in scienze motorie, è anche Istruttore Nazionale di minibasket ( il livello più alto di qualifica in Italia ). Fino a quando il Covid-19 ce lo ha permesso è stata anche l’istruttore dei nostri gruppi minibasket insieme a Roberta Zappa.

La “Cantera” di Carugate

Faranno ancora parte del roster 2020-21 alcune delle giovani, cresciute nel nostro settore giovanile, Sara Usuelli 2003, playmaker e Camilla Possali, 2002 guardia-ala, già lo scorso anno in A2 a Carugate, dove hanno esordito in prima squadra in alcuni incontri, alle quali si aggiungeranno Chiara Manera, 2003 ala di grande fisicità e ottimo difensore, e Martina Osmetti 2004, playmaker, uno dei prospetti più interessanti, miglior realizzatrice in Under 16 nella stagione appena conclusa.

In via di definizione i contratti di Valentina Grassia, Francesca Diotti e della capitana Giulia Colombo, per le quali speriamo

di poter dare ufficialità a breve, mentre apprendiamo che Giulia Maffenini è intenzionata a ritirarsi dal basket giocato.

Discorso diverso per Francesca Gambarini, che purtroppo causa Covid non ha potuto operarsi a Aprile, dunque il suo possibile

rientro sui campi di gioco, sarà ulteriormente procrastinato.

Ufficio Stampa Basket Carugate