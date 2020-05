A2 UFFICIALE – Carugate rinnova coach Cesari e lo staff tecnico

Pur attraversando un periodo di incertezze a causa del Covid-19, la dirigenza di Basket Carugate è più attiva che mai, e pensa come programmare il ritorno sui campi. Nessuno può ancora dire se si potrà riprendere questa estate o se si dovrà aspettare il prossimo autunno/inverno, ma si vuole gettare delle basi solide per la ripresa, a iniziare dallo staff tecnico per esempio.

SQUADRA VINCENTE NON SI CAMBIA

La sinergia e la collaborazione tra i vari coach, nella stagione 2019/20 è stata fondamentale, lavoro di squadra si dice, e così è stato. In attesa di definire formalmente i contratti, Luigi Cesari, da Salsomaggiore, sarà ancora il capo allenatore della prima squadra in A2, con assistente Matteo Catalfamo. Greg Minotti, Andrea Brambilla e lo stesso Catalfamo,per il settore giovanile, Roberta Zappa sarà ancora responsabile del minibasket così come Sara Canova istruttrice nazionale minibasket. Se non interverrano cause di forza maggiore questa sarà lo staff tecnico 2020/21.

Ai tre coach Catalfamo, Greg Minotti e Andrea Brambilla, sarà offerto il ruolo di capo allenatore in un campionato giovanile, agli ultimi due anche il compito di reclutamento e sinergie con società limitrofe e la possibile formazione di un nuovo gruppo Under 14 o Under 13.

RAGAZZE IMPAZIENTI

Domenica abbiamo avuto anche una conference call con zoom, con tutte le ragazze del settore giovanile, per spiegar loro quali sono i progetti societari e le possibili nuove categorie giovanili per la prossima stagione. Inutile dire che tutte le ragazze sono stremate da inattività, da segregazione in casa, dai problemi di continuità con lo studio, tutte comunque non vedono l’ora di poter riprendere allenamenti e partite. Purtroppo, abbiamo spiegato loro, la ripresa prevista dal Governo del 18 Maggio per gli sport di squadra, non è fattibile per noi, essendo il basket uno sport di grande contatto, le regole sono troppo restrittive per poter ricominciare ad allenarsi. Tutto rimandato a data da destinarsi, però Basket Carugate, sta comunque lavorando per provare a programmare centri estivi, se la situazione Covid dovesse, nella migliore delle ipotesi, sparire per questa estate.

MINIBASKET 2020/21 Basket Academy

anche per i corsi minibasket, abbiamo progetti di grande respiro. Se troveremo ancora l’appoggio dei nostri sponsors, le attività minibasket sarà ancora quasi gratuita come l’anno scorso e sarebbe bellissimo se si potesse organizzare anche per le più piccole, un camp estivo locale, per farle “sfogare” dopo questi periodi di lockdown.

