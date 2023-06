A2 UFFICIALE – Carugate riparte dalla conferma di Adriano Silvestri e Andrea Brambilla nello staff tecnico

E’ stato messo il primo tassello per la stagione 2023-24, lo staff tecnico che ha concluso la stagione è stato in toto riconfermato.

Adriano Silvestri, 36 anni, di Carugate, sarà il capo allenatore del gruppo di A2. Adriano arriva da Costa Masnaga, dove ha dato il suo contributo sia come coach, sia come manager per la prima squadra; ha all’attivo anche quattro stagioni al maschile di Villasanta in serie C silver, e trascorsi nelle giovanili di Geas e EA7 Olimpia Milano.

Come assistente della prima squadra, è riconfermato Andrea Brambilla, che svolgerà anche il ruolo di capo allenatore del gruppo Under 19 Elite e coordinatore tecnico del settore giovanile. Andrea è alla quarta stagione a Carugate, ormai diventato un punto fisso per l’implementazione delle giovani promesse carugatesi.

Inizia ora il mercato Dimensione Bagno, agli ordini del D.S. Paolo Ganguzza, obbiettivo è riconfermare buona parte dell’organico 2022-23 e aggiungere un paio di elementi di valore.

Il Consiglio Direttivo di Basket Dimensione Bagno Carugate, augura a tutti buon lavoro!

