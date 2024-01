A2 UFFICIALE – Cassandra Gordon rifiuta la convocazione, Vigarano risolve il contratto

La Pallacanestro Vigarano comunica che l’atleta Cassandra Gordon, regolarmente convocata per la gara contro la Martina Treviso, ha deciso unilateralmente di non rispondere alla convocazione e, così, di non scendere in campo assieme alle compagne di squadra nel match di sabato al Pala Vigarano.

Per questo motivo, la società del patron Marco Gavioli ritiene chiuso definitivamente il rapporto sportivo con Cassandra Gordon.

La società è già attiva sul mercato alla ricerca del profilo giusto che vada ad aiutare il gruppo a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato.

Uff stampa Pallacanestro Vigarano