A2 UFFICIALE – Castelnuovo annuncia Thiam

Continua il rinnovamento del roster del BCC che rinforza il proprio pacchetto lunghe grazie all’arrivo dell’ala-pivot Aida Thiam, classe 2002. Aida, nata in Senegal, è di formazione cestistica italiana essendo giunta nella nostra nazione fin dall’età di 13 anni, dopo aver scoperto il basket nel proprio paese di origine; ha compiuto tutto il percorso giovanile con la maglia della Delser Udine con cui ha anche esordito nel campionato di serie A2. Dopo lo stop dovuto alla pandemia (Aida era rimasta bloccata in Senegal con il quale aveva partecipato al campionato continentale under 18) è tornata nel nostro paese e nell’ultima stagione ha vestito la canottiera del Sanga Milano con cui ha conquistato la promozione in A1. Bene Arrivata Aida!!!

UFF.STAMPA BC CASTELNUOVO