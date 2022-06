A2 UFFICIALE – Castelnuovo Scriva chiude col botto Valentina Baldelli

Ultimo colpo in entrata, salvo sorprese, per l’Autosped che annuncia un altro botto: si tratta di Valentina Baldelli, play classe 1989 di origini umbre che nelle ultime due stagioni ha vestito la divisa di Empoli, dove militava anche Ashley Ravelli. Valentina ha alle spalle numerosi campionati nella massima serie, a partire dai 4 anni trascorsi ad Orvieto dove ha anche ricoperto i gradi di capitano. Esaurita l’esperienza umbra (prima di Orvieto aveva vestito anche la casacca di Umbertide e della natia Gualdo) la neo giraffa è approdata nella ambiziosa Costa Masnaga, in serie A2, dove peraltro ha affrontato, da avversaria, proprio il Bcc.

Nel lecchese Valentina ha avuto come compagna di parquet Giulia Rulli ed insieme hanno contribuito fattivamente alle fortune di Costa con cui hanno conquistato una Coppa Italia (Baldelli è stata nominata mvp della manifestazione) e, successivamente, la promozione in A1. Dopo avere raggiunto con la squadra lombarda una splendida e per nulla scontata salvezza nel primo anno da matricola è poi passata, la stagione successiva ad Empoli dove ha avuto come compagna, oltre alla già citata Ravelli, anche Premasunac che ritroverà quest’anno in biancorosso. Giocatrice non solo di grande esperienza ma anche dalle notevoli doti tecniche Valentina è una addizione importantissima per il Bcc essendo in grado non solo di orchestrare il gioco delle compagne dalla cabina di regia ma anche di prendersi responsabilità in prima persona essendo dotata di una mano assai educata.

Uff.Stampa BC Castelnuovo