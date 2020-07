A2 UFFICIALE – Castelnuovo Scrivia annuncia il ritorno di Madonna

Si dice che a volte ritornano: ecco, in questo caso possiamo sicuramente parlare di un ritorno che riempie di soddisfazione e felicità il mondo della pallacanestro castelnovese. La notizia era nell’aria già da tempo ma ora ha i crismi dell’ufficialità e così dopo due stagioni nella massima serie con la canotta di Empoli, la prima assolutamente positiva, la seconda, purtroppo, interrotta prematuramente a causa della lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, subita a fine 2019, che l’ha costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico, perfettamente riuscito, Tayara sarà nuovamente una giraffa. Ovviamente tutti facciamo il tifo perché il play guardia di Parabiago ripeta le prodezze con cui ha entusiasmato tifosi e dirigenti tre stagioni orsono, quando la squadra sfiorò l’accesso alla finale playoff, sfumata in volata sul campo di Villafranca. Ma anche in A1 Tay non ha certo recitato la parte della comparsa e, senza il malaugurato infortunio, l’ultimo campionato le avrebbe permesso di mettere insieme cifre da top player: prima dello stop viaggiava infatti a 11 punti di media partita in oltre 30 minuti di utilizzo. Tay è in grado di ricoprire sia lo spot di play che quello di guardia e siamo sicuri che sotto la guida di Zara, che del ruolo ha, per usare un eufemismo, una qualche conoscenza, metterà altre frecce al proprio arco; ma, per il momento, è assolutamente concentrata sul duro lavoro di recupero che, causa anche il rallentamento causato dal lockdown, la attende e che, ci auguriamo tutti vivamente, le permetterà di essere pronta per l’inizio della preparazione. Welcome back Tay !!!

Uff.Stampa BC Castelnuovo Scrivia