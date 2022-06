A2 UFFICIALE – Castelnuovo Scrivia conferma Bernetti e Castagna

La formazione castelnovese mette un altro punto fermo sul roster 2022-2023 con altre due importanti conferme: si tratta della guardia Francesca Bernetti (classe 2003) e del play Matilde Castagna (classe 2005) già lo scorso anno in casacca Autosped. Francesca, alessandrina di nascita, nonostante la giovane età ha alle spalle ben 4 campionati di A2 con il Bcc e nell’ultimo campionato ha chiuso con 2,4 punti. Matilde, tortonese, dopo gli inizi nel settore giovanile del Derthona ha vissuto una formativa esperienza con la Granda College Cuneo per poi approdare a Castelnuovo, e fare il suo esordio in A2, nello scorso anno. Francesca e Matilde sono state anche i punti di forza della formazione under 19 che oltre a vincere il titolo regionale si è guadagnata la qualificazione alle finali nazionali di Battipaglia dove la formazione castelnovese si è comportata brillantemente, guadagnando un posto tra le prime 12 di Italia. E’ sicuramente motivo di orgoglio per la società del presidente Sacchi poter schierare giocatrici del territorio e provenienti, oltretutto, dal vivaio castelnovese e tortonese.

Ufficio stampa

Basket Club Castelnuovo Scrivia