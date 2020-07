A2 UFFICIALE – Castelnuovo Scrivia conferma Bonvecchio, Colli, Pavia e Podrug

Mandata definitivamente in archivio la stagione 2019-2020, interrotta bruscamente a causa dell’emergenza Covid, l’Autosped prova a mettere dei punti fermi in vista del prossimo campionato, in attesa ovviamente di conoscere date e modalità della tanto auspicata ripartenza. Non sarà esattamente una rivoluzione quella studiata dalla società castelnovese che, in accordo con il nuovo coach Francesca Zara, ha puntato a mantenere uno zoccolo duro su cui prevedere solo alcuni mirati innesti. In quest’ottica vanno visti, quindi, gli importanti rinnovi messi a segno dal Ds Balduzzi: vestiranno quindi ancora la canotta delle giraffe Ilaria Bonvecchio, Claudia Colli, Enrica Pavia e Emiljia Podrug così come si punta anche ad ottenere nuovamente il prestito dalla società di origine per Francesca Pia d’Angelo. A loro poi si aggiungono, naturalmente, le giovani provenienti dal vivaio del Bcc, di cui si è già scritto, alcune delle quali hanno già dimostrato di poter tenere il campo nella categoria. Comincia così a prendere sempre più forma l’Autosped versione 2020-2021 in attesa di annunciare le new entry, ormai praticamente definite, che daranno un volto definitivo alla squadra. Ma, se il buongiorno si vede dal mattino, i presupposti sembrano essere particolarmente incoraggianti visto il valore indiscusso delle atlete per le quali si è provveduto al rinnovo. Se D’Angelo, partita in sordina, ha poi saputo conquistarsi spazi sempre più importanti, Colli, Bonvecchio e Pavia hanno chiuso in doppia cifra nei punti realizzati, risultando, nell’ordine, le migliore realizzatrici in casa Autosped mentre Podrug, nonostante qualche problema di natura fisica ne abbia limitato il rendimento, ha mostrato ampi scampoli del proprio innegabile talento, tanto da guadagnarsi l’inserimento nel miglior quintetto del girone Nord. Detto questo è invece assolutamente doveroso salutare coloro che invece non faranno più parte dell’organico del Bcc; a partire dalla ‘capitana’ Licia Corradini, che nei tre anni passati da noi ha saputo farsi apprezzare sia sotto il profilo tecnico che da quello umano, passando per Cecilia Albano e Carolina Colli, che ad agosto volerà a St. Augustine (Florida) per frequentare il primo anno di college (per Carolina però esiste la possibilità che, causa Covid, la partenza per gli Usa venga posticipata e, quindi, almeno inizialmente la lunga pavese potrebbe essere disponibile. A tutte loro va il nostro grandissimo grazie per l’impegno, la professionalità e l’umanità mostrati, con la speranza che i nostri cammini possano presto nuovamente incrociarsi.

Uff.Stampa BC Castelnuovo Scrivia