Come già preannunciato da numerosi rumors il Bcc è felice di annunciare il primo colpo di mercato: Valentina Bonasia, play classe 1994, vestirà la canotta dell’Autosped nella prossima stagione. Un innesto di lusso quello della regista di origini abruzzesi e lo dimostra il fatto che il suo arrivo sia stato fortemente caldeggiato da coach Zara, che del ruolo ha una certa conoscenza, la dice lunga sulle qualità della giocatrice. D’altro canto Valentina può vantare un curriculum assai ricco che la vede, dopo gli inizi a Cervia e Vigarano, conoscere presto la serie A1 con Battipaglia, mettendo fin da subito insieme numeri di assoluto rilievo; dopo l’esperienza cadetta con Orvieto ecco che arrivano le quattro stagioni consecutive, da protagonista, nella massima serie con le maglie di Broni (dove ha incrociato Zara, all’epoca nello staff della società oltrepadana), Lucca e Campobasso. L’arrivo di Bonasia, oltre ad essere un formidabile colpo compiuto dal ds Balduzzi, è anche la chiara dimostrazione di come l’Autosped sia diventata una meta appetibile anche per giocatrici di altissimo livello, particolare che deve essere motivo di orgoglio per il Bcc.

Uff.Stampa Bcc Castelnuovo