A2 UFFICIALE – Castelnuovo Scrivia ingaggia Josipa Juric

Ultimo botto di mercato e rosa ormai definita, almeno per quanto riguarda il comparto senior, per la formazione di coach Cutugno che nel prossimo campionato potrà disporre del centro croato Josipa Juric, classe 2001,196 cm, proveniente dal campionato belga con la formazione Kortrijk Spurs, con la quale ha preso parte anche all’Eurocup; in campionato la neo-giraffa ha avuto una media di oltre 6 punti e 5 rimbalzi a partita. Josipa ha già avuto modo di ‘assaggiare’ il campionato di A2 italiano nella stagione 2018-2019 quando approdò, giovanissima, alla Medoc Forlì. Benvenuta Josipa!!

UFF.STAMPA BC CASTELNUOVO SCRIVIA