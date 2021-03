A2 UFFICIALE – Castelnuovo Scrivia ingaggia Scibelli

Nuovo arrivo in casa Autosped: la società del presidente Sacchi è lieta di annunciare di avere trovato l’accordo con Carolina Scibelli, ala forte classe 1986. Giocatrice dalla grande esperienza, visto che, tra A1 e A2, calca con successo da oltre un decennio i parquets italiani; l’ultima stagione disputata (2019-2020) l’ha vista protagonista con la canotta di Ariano Irpino (girone sud), dove ha messo insieme cifre assai interessanti (12,8 punti e 5 rimbalzi di media) contribuendo fattivamente all’ottimo campionato della formazione campana, con la quale peraltro aveva conquistato, entrando in corsa, la promozione alla serie cadetta. Una piccola curiosità: Carolina ha esordito, giovanissima, in A1 con la divisa della Phard Napoli che aveva tra i suoi maggiori punti di forza una certa Francesca Zara che ora invece ritroverà, come propria coach, sulla panchina castelnovese. Volendo scherzare, ma non troppo, Carolina arriva a Castelnuovo con qualche anno di ritardo; nell’allestimento della rosa per il suo primo campionato di A2 (nel 2015-2016) il Bcc cercò piuttosto insistentemente, ma senza successo, l’ala originaria di Ischia che si accasò alla Virtus Cagliari, risultando tra l’altro la protagonista, con 24 punti realizzati, della vittoria delle sarde (che erano state sconfitte nel match di andata) al Camagna. Ma, come si dice, meglio tardi che mai. Bene arrivata Carolina !!!

Uff.Stampa BC Castelnuovo