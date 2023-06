A2 UFFICIALE – Castelnuovo Scrivia spara il colpo Beatrice Attura

By

Il Bcc ‘spara’ un altro, pesantissimo, botto di mercato con l’annuncio della firma di Beatrice Attura, play-guardia classe 1994, nell’ultima stagione alla Passalacqua Ragusa in A1. La neo giraffa, italiana di nascita ma statunitense di formazione cestistica, vanta un palmares di tutto rispetto visto che dopo l’esperienza universitaria negli Usa ed un biennio in Germania (dove ha conquistato campionato e Coppa), è approdata nel Belpaese, dapprima a Vigarano, dove si è affermata nel basket che conta tanto da guadagnarsi la chiamata della Reyer Venezia con cui ha vinto, da protagonista, lo scudetto (2020-2021) per poi giungere, nella scorsa stagione, a Ragusa. Nel suo curriculum inoltre, anche 16 presenze con la canotta della nazionale italiana, con un career high, con la casacca azzurra, di ben 20 punti. Bene arrivata Beatrice!!!

UFF.STAMPA BC CASTELNOVO