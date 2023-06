A2 UFFICIALE – Ceccarelli resta a Selargius

Dopo le conferme dello staff tecnico composto dal coach Simone Righi e dalla vice Francesca Amadasi, il primo tassello sul campo è una garanzia: la capitana Silvia Ceccarelli continuerà a vestire, per la 4° stagione consecutiva, i colori gialloneri.

Classe 1996, originaria di Ostia, ha esordito in serie A2 a 16 anni a Pomezia, a 20 in A1 (e in Eurocup) con la Dike Napoli, proseguendo poi in maglia Civitanova Marche, Elite Roma, Udine (A2). Due infortuni al crociato destro hanno fermato la giocatrice ostiense per un anno e mezzo, ma la ripresa è avvenuta proprio in maglia giallonera: nel club di via Vienna approda nell’estate del 2020 e da lì è diventata un punto di riferimento fino a essere investita, nelle ultime due stagioni, dei gradi di capitano. Da consegnare agli annali il suo zampino nel primo, storico approdo ai playoff del San Salvatore nella primavera del 2021 – con un attivo di 11.7 punti, 4.5 rimbalzi e 2.3 assist di media in 26 gare disputate. L’anno scorso, alla sua 3° stagione in canotta bianconera, il suo fatturato è stato di 10,8 punti, 3,9 rimbalzi e 1,5 assist a partita. E soprattutto, per il terzo anno consecutivo, ha contribuito a far qualificare Selargius ai playoff.

Ceccarelli: “Sono molto contenta di vestire la maglia del San Salvatore per un’altra stagione, ringrazio la società per la fiducia che continua a riporre in me. Ormai Selargius è come una seconda casa – esordisce la numero 17 -. Questi tre anni sono stati pieni di soddisfazioni, siamo riuscite sempre a centrare l’obiettivo playoff, e penso che una delle chiavi di questi risultati, oltre all’impegno corale di staff, dirigenza e giocatrici, sia l’ambiente positivo e sereno che si è creato, in cui ognuno è stato messo nelle condizioni di lavorare al meglio”. La società è già all’opera per costruire il roster della prossima stagione: “sono molto fiduciosa al riguardo, c’è una base solida da cui ripartire, e con i giusti innesti sono certa riusciremo a toglierci ancora tante soddisfazioni, divertirci e far divertire il nostro pubblico – mi auguro di continuare a vedere il palazzetto pieno ogni sabato come nello scorso anno -. I nostri tifosi sono stati il sesto uomo in campo”.

Si riparte anche dalle conferma di allenatore e vice: “questo ci darà la possibilità di riprendere da dove abbiamo lasciato: in un certo senso il primo anno è stato utile per conoscersi e costruire nuovi equilibri da cui poter ripartire per il prossimo campionato. Quest’anno sono state inserite molte ragazze giovani in prima squadra, tutte sono cresciute e hanno lavorato sodo per dare un contributo alla causa, e sono certa che il bagaglio di esperienza che stanno costruendo darà i suoi frutti nei prossimi impegni”. Ceccarelli non vede l’ora di cominciare: “è passato poco più di un mese dalla fine e sono già impaziente di vedere cosa il futuro ha in serbo per noi”.

