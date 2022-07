A2 UFFICIALE – Ceccarelli rinnova con Selargius

Non c’è due senza tre! In vista del campionato di Serie A2 Femminile 2022/2023, la Techfind San Salvatore Selargius riparte dal capitano Silvia Ceccarelli, che sarà una giocatrice giallonera per il terzo anno consecutivo.

LA CARRIERA – Guardia/Ala nata a Roma il 12 marzo 1996, Ceccarelli ha compiuto la trafila giovanile con le Stelle Marine di Ostia. Nella stagione 2011/2012, pur giovanissima, ha maturato le prime esperienze ‘senior’ in A2 a Pomezia. Dopo due positive stagioni di apprendistato in A3 con le maglie di Acilia e Latina, nell’estate del 2015 ha ricevuto la prestigiosa chiamata della Dike Napoli, formazione che le ha permesso di esordire in Serie A1 e in Eurocup. Dopo l’avventura nella città partenopea si è trasferita a Civitanova Marche (Serie A2), dove è definitivamente ‘esplosa’ facendo registrare i migliori numeri in carriera. Nel maggio del 2018, però ha dovuto fermarsi a causa di un serio infortunio al ginocchio. Nel 2018/19 ha cercato di ripartire da Roma, sponda Elite, ma il suo campionato è durato appena una partita a causa di un nuovo intervento al legamento crociato. Dopo un passaggio a Udine interrotto anzitempo dall’emergenza Covid, nell’estate del 2020 è approdata al San Salvatore, diventando ben presto uno dei punti di riferimento della squadra. Trascinatrice nel primo, storico approdo ai playoff del San Salvatore nella primavera del 2021, nell’ultima annata Ceccarelli ha indossato i gradi di capitano guidando le compagne con leadership e maturità: per lei 11.7 punti, 4.5 rimbalzi e 2.3 assist di media in 26 gare disputate.

LE DICHIARAZIONI – “Desideriamo ringraziare Silvia per la serietà mostrata – afferma il presidente della Techfind Marco Mura – ci ha dato una parola al termine della scorsa stagione e l’ha mantenuta mostrando grande coerenza. Abbiamo osservato che non è un atteggiamento sempre comune nell’ambiente, dunque ci teniamo a sottolinearlo. Silvia sarà senz’altro un perno importantissimo della nuova squadra”.

“Mi fa molto piacere che la società riponga ancora fiducia in me – fa sapere Ceccarelli – non sono mai rimasta così tanto tempo nella stessa squadra, e la riconferma per il terzo anno consecutivo rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto fin qui. Nella seconda settimana di luglio ho avuto modo di affrontare qualche seduta di allenamento agli ordini del nuovo coach, e devo dire che l’ambiente è rimasto molto positivo. Il nuovo coach mi ha destato un’ottima impressione: ha tanta voglia di fare e sa trasmetterla. Le sedute sono state sempre molto stimolanti. Il nuovo ciclo? Non mi spaventa essere una delle poche “superstiti”: in questo ambiente è normale cambiare di anno in anno per accettare nuove sfide. Fa parte del gioco e lo accetto. Io ho preso una decisione diversa e sono felice così. Obiettivi per il nuovo campionato? I pronostici lasciano sempre il tempo che trovano. La cosa importante sarà lavorare duramente e con ottimismo fin dall’inizio della preparazione”.

Uff.Stampa San Salvatore Selargius