A2 UFFICIALE – Cecilia Zagni e Podolife Treviso ancora insieme

È stata uno dei grandi colpi del mercato della scorsa stagione. Cecilia Zagni sarà uno dei pilastri della Podolife Treviso anche per il prossimo campionato di serie A2, il secondo consecutivo del club veneto.

Una conferma importante che, dopo quella di Diodati, arricchisce il roster a disposizione di Francesco Iurlaro di due caratteristiche fondamentali: talento ed esperienza.

La prima stagione di Zagni è stata senza dubbio molto buona: 31 gare giocate, 251 punti messi a segno e una presenza importante dentro e fuori il campo. A Treviso Zagni ha confermato tutte le qualità che già aveva mostrato in una carriera importante passata quasi sempre in serie A2: prima Crema, poi il Geas San Giovanni, poi Sanga prima del ritorno ancora a Crema.

Ora l’avventura a Treviso, la prima lontana dalla sua Lombardia: e quest’anno una sfida ancora più invitante, quella di spingere la Podolife a un’ulteriore crescita tecnica verse le zone nobili della classifica.

“La conferma di Zagni è per noi motivo di grande orgoglio – il commento della presidente, Marika Possamai – Parliamo di una giocatrice che non ha certo bisogno di presentazioni e il cui curriculum parla da sé. L’ha dimostrato anche nella scorsa stagione mettendo sul parquet l’esperienza e le qualità tecniche e umane che l’hanno sempre contraddistinta. Siamo fieri che abbia scelto di continuare a far parte del progetto NPT e sicuramente sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati come società”.

Ufficio Comunicazione NPT