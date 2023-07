A2 UFFICIALE – Celia Noemi Fiorotto firma con Ponzano

La Posaclima Basket è orgogliosa di annunciare l’accordo con Celia Noemi Fiorotto!

Nata nel 1992 nella Provincia di Entre Ríos, in Argentina, Celia è un centro di 185 centimetri e può vantare grande esperienza internazionale avendo giocato anche in Spagna ed essendo da anni una colonna portante della gloriosa Seleccion con cui ha giocato poche settimane fa la FIBA AmeriCup. Fiorotto ha terminato la stagione in Argentina con il Quimsa, viaggiando a 6 punti, 5,8 rimbalzi e 2 assist in 20 minuti di media.



Importante anche l’annata giocata in Spagna, nella seconda categoria: Celia ha cambiato canotta a campionato in corso portando grandi numeri in entrambe le squadre. Nelle 11 gare giocate con l’Andareva sono arrivati 9,4 punti e e 7,4 rimbalzi in oltre 30 minuti; nelle 19 partite in maglia Picken Claret il contributo è passato a 8,6 punti e 7,8 rimbalzi in 24 minuti, portando grande solidità sotto i tabelloni. Devastante l’ultima partita di campionato, decisiva per la salvezza, in cui Celia ha dominato portando alla causa 19 punti e 21 rimbalzi con 12/12 dalla lunetta vincendo il premio di MVP di giornata.

UFF.STAMPA PONZANO BASKET