A2 UFFICIALE – Chelsea D’Angelo rinforza Treviso

Archiviata la sconfitta nel derby, Martina Treviso si prepara a un altro big match: sabato alle 19 al PalaPascale arriva infatti la capolista Delser Udine. Le friulane sono imbattute fin qui in campionato, confermandosi come una delle grandi favorite per la vittoria del campionato.

Treviso dal canto suo ha dimostrato di avere tutte le armi per potersi giocare a testa alta questa sfida, anche se dopo una settimana caratterizzata da qualche acciacco di troppo. Sono infatti da valutare le condizioni di un paio di giocatrici, su tutte capitan Cecilia Zagni, le cui condizioni verranno valutate prima della palla a due.

LE DICHIARAZIONI

“Sicuramente Udine per roster, conduzione tecnica e ambizione è la squadra da battere in questo campionato. Noi siamo sicuramente arrabbiati per aver regalato gli ultimi due punti e vogliamo recuperarli subito, sebbene consapevoli del valore dell’avversaria. Serviranno una maggiore attenzione difensiva e una migliore distribuzione delle responsabilità in attacco” le parole di Alberto Matassini

Palla a due ore 20. Arbitri: Rizzi e Schiano

DIRETTA STREAMING: La gara sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Streaming Sport, media partner di Martina Treviso

DALL’AUSTRALIA ARRIVA LA GUARDIA CHELSEA D’ANGELO

Quella di domani contro Udine sarà la gara d’esordio per l’ultimo colpo di mercato di Martina Treviso: arriva infatti dall’Australia Chelsea D’Angelo. Guardia, classe 2000, D’Angelo va a prendere il posto lasciato vacante in estate da Natalia Lalic.

Protagonista con la nazionale giovanile australiana, D’Angelo alla sua prima esperienza in Europa, andrà ad arricchire e potenziare il reparto esterne di Martina Treviso.

“Dopo il ritorno in Australia di Lalic con la società ci eravamo dati del tempo per fare delle valutazioni. Poi si è presentata la possibilità di completare subito la squadra, con una giocatrice giovane, che ricopre lo stesso ruolo rimasto sguarnito e che oltretutto ci darà la possibilità di allenarci in dieci in settimana, un aspetto importante nella decisione di intervenire subito. Chelsea avrà bisogno di tempo per entrare nelle dinamiche della squadra, ma sta mostrando grande disponibilità” il commento di coach Alberto Matassini.

