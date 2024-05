A2 UFFICIALE – Cioni ed Empoli avanti insieme

La nuova stagione dell’Use Rosa Scotti riparte da Alessio Cioni. Poche ore dopo la fine dell’avventura nei playoff di serie A2, il presidente Piero Benassai e la direttrice sportiva Francesca Papini hanno iniziato a lavorare alla squadra della prossima stagione ed il primo tassello non poteva che essere la conferma dell’allenatore.



Arrivato alla guida della femminile di casa Use nel campionato 2010/2011 in serie B (allora la società si chiamava ancora Virtus), il tecnico castellano ha guidato la squadra fino ai massimi livelli nazionali lavorando con la società, allo stesso tempo, per la crescita del vivaio e portando in prima squadra giocatrici nate e cresciute in casa. Negli ultimi due campionati di A2, è sempre arrivata la qualificazione ai playoff col primo posto l’anno scorso ed il settimo in quello appena concluso.



Proprio per dare continuità a questo lavoro ed iniziare a costruire la squadra del prossimo campionato è stato deciso di dare subito un importante segnale di continuità con la conferma dell’allenatore.

Ancora e sempre Alessio Cioni sulla panchina.

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa