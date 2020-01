A2 UFFICIALE – Civitanova ingaggia l’argentina Natacha Pérez

La Feba Civitanova Marche mette sotto contratto l’atleta argentina Natacha Estefania Pérez: ala piccola argentina, ma con passaporto spagnolo, classe ’91, la nuova momò è una giocatrice con un bagaglio alle spalle di esperienza notevole. Cresciuta cestisticamente in Argentina, ha militato finora nel campionato sudamericano (Launus, Las Heras, Berazategui) ed è stata anche del giro della Selección argentina, disputando i mondiali di basket femminile FIBA ​​2018. Nella stagione scorsa è stata premiata come MVP della Liga Femminile di basket Argentino, a conferma delle potenzialità della giocatrice. Un innesto importante di mercato portato a termine dalla società biancoblu per rinforzare l’organico in vista di questa seconda parte di stagione.

Ufficio Stampa Feba Civitanova Marche