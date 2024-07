A2 UFFICIALE – Civitanova Marche conferma Alice Pelliccetti

Alice Pelliccetti vestirà ancora la canotta della Feba Civitanova Marche. Proseguono le conferme in casa biancoblu con la play/guardia classe 2000 che, tornata la scorsa stagione, avrà l’occasione di rivivere le emozioni dell’A2 con le biancoblu con cui aveva esordito nella seconda serie nazionale. “Sono molto contenta della mia riconferma e di continuare a giocare a Civitanova che come ho detto già in passato considero una seconda famiglia – afferma Pelliccetti – Sono ovviamente entusiasta della partecipazione al campionato di A2 nel quale sono sicura faremo del nostro meglio per mantenere la categoria e levarci delle belle soddisfazioni. Vi aspetto numerosi al palazzetto per sostenerci”.

UFF.STAMPA FEBA CIVITANOVA